كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير قطر يصدر مجموعة قرارات عاجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مجموعة من القرارات العاجلة، احتفالا بعيد بلاده الوطني، والذي يحل في 18 ديسمبر.

وجاء القرار الأول بالمصادقة على قرارين لمجلس الوزراء بتنظيم بعض الوحدات الإدارية لهيئة الأشغال العامة ووزارة المواصلات والاتصالات، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

فيما جاء القرار الثاني، إصدار وثيقة بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى بروتوكول 1988 للاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966.

أما القرار الثالث فجاء بشأن إصدار المرسوم رقم (61) لسنة 2018 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة بمدينة واشنطن بتاريخ 30 / 1 / 2018، المرفق نصها بهذا المرسوم وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة (68) من الدستور.

وشملت قرارات أمير قطر أيضا عفوا عن عدد من السجناء بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة.

وكان آخر قرارات أمير قطر منح يوم الثلاثاء الموافق 18/ 12/ 2018 عطلة رسمية والموافق لذكرى اليوم الوطني للبلاد، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأربعاء الموافق 19/ 12/ 2018.