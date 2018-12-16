طن السيخ بـ65 ألف جينه وتوقف محلات عن البيع

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كشفت جولة عن ارتفاع حاد في أسعار مواد البناء مع توقف بعض المحلات عن البيع لحين إشعار آخر، وذلك بسبب التصاعد المضطرد والمستمر في الدولار.

وأكد تجار مواد البناء الذين تحدثوا أن الأسعار في كل مواد البناء شهدت زيادات حادة، مؤكدين أن بعض المصانع أوقفت البيع، فيما باعت الأخرى بالسعر الجاري للدولار.

وكشف تجار عن تكبدهم خسائر بعد شراء مواد البناء بأسعار عالية وبيعها في الأسواق بالكاش في سبيل الحصول على النقد (البيع بالكسر) علمًا بأنهم خسرانين.