كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والي الخرطوم: نحن أفضل من يقدم لهذه البلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قطع رئيس المؤتمر الوطني بالخرطوم والي الولاية الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين، بأن الأزمات التي تمر بها البلاد عابرة وستنتهي، ويجب أن لا تهزمنا، وقال هاشم لدى مخاطبته مؤتمر بناء الحزب بمحلية أم بدة، يجب أن نرفع رأسنا فوق لأننا أفضل من يقدم لهذه البلد.

وأكد تحملهم لمسؤولية الأزمات أمام المواطن، وأشار إلى أن البلاد في نعمة كبيرة بالأمن والاستقرار الذي تشهده البلاد، ودعا منسوبي حزبه بطرد الروح الانهزامية، وقال نحن قويين ولدينا إمكانيات وقدرات لن نستمع للمخذلين.