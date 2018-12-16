الجيش الملكي يحسم “ديربي” العاصمة بثنائية ويتخلص من المركز الأخير

حقق فريق الجيش الملكي انتصارا ثمينا، على ضيفه الفتح الرباطي بهدفين إثنين دون رد، في “ديربي” الرباط، الذي جمع بينهما، مساء اليوم الأحد، بملعب مولاي عبد الله بالرباط، برسم الجولة 12 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

ودخل الفريق العسكري، الذي كان مساندا بأزيد من 8 آلاف مناصر، هذه المباراة بقوة، وكان هو الطرف الأقوى على أرضية الملعب، إذ خلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل، قبل أن يتحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 30، حولها هيريتي لوفومبو لهدف التقدم.

وعلى الرغم من هذا الهدف، لم يبدي الفتح أي رد فعل قوي من أجل العودة في النتيجة، إذ كانت جل محاولاته خجولة، ولم تشكل أدنى خطورة على حارس مرمى العساكر، محمد أمين البورقادي، بل أكثر من ذلك استطاع اصحاب الأرض إضافة هدف ثاني، عن طريق المهدي برحمة، في الدقيقة 44 وبطريقة رائعة.

وفي الجولة الثانية، تحسن أداء الفريق الفتحي نسبيا، غير أنه فشل في الوصول لمرمى الجيش، فيما تبقى أخطر الفرص، تلك التي أتيحت للاعب الإفواري لامين دياكيتي، في الدقيقة 38، غير أنه فشل في تحويلها لهدف، لتنتهي المباراة بفوز الجيش بثنائية.

وبهذا الانتصار، الثالث له هذا الموسم، ارتقى الجيش الملكي للمركز 12 برصيد 12 نقطة، متخلصا من المركز الأخير، بينما تجمد رصيد الفتح الرباطي في 13 نقطة، بالمركز التاسع.