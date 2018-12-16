وفاة مغربي في إسبانيا تجر شرطيين إلى المحاكمة..مطاردة بوليسية وسقوط ووفاة

بناء على شكاية قضائية، تقدمت بها عائلة مهاجر مغربي، ضحية مطاردة بوليسية في بلدية “بينييسكولا”، التابعة إلى مدينة فالينسيا الإسبانية، أحالت محكمة “فيناروث”، خلال الأسبوع الجاري، ملف المهاجر المغربي، المتوفى، على الغرفة الرابعة للنظر فيه.

وحسب مصادر إعلام إسبانية، فإن المهاجر المغربي “الضحية”، لقي مصرعه بعدما سقط من أعلى كاسر الأمواج المحيط بميناء “بينييسكولا”، مؤكدة أنه توفي غرقا في مياه البحر بعد محاولته الهروب من دورية للأمن الإسباني، التي أمرته بالتوقف للتحقق من هويته.

وأوردت المصادر ذاتها أن الشرطيين يتابعان في حالة سراح بتهم متعلقة بـ “ارتكاب جريمة قتل دون نية إحداثها”، فيما لا تزال التحريات، والتحقيقات الأولية، التي تقوم بها العناصر الأمنية الإسبانية مستمرة لمعرفة ما إذا كان الضحية قد تعرض لطلقات بواسطة سلاح كهربائي، أدت إلى سل حركته، وسقوطه وسط مياه البحر أثناء محاولته الهروب.