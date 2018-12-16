مفاجأة.. ياجور يعرض خدماته على فريق جزائري والأخير ينتظر قرار الـ”فاف”

بات محسن ياجور، مهاجم فريق الرجاء البيضاوي، مرشحا بقوة من أجل الانتقال إلى الدوري الجزائري الممتاز، في تجربة جديدة ووجهة “غير متوقعة”، وذلك بعد أن أبدى نادي مولودية الجزائر، اهتمامه الكبير من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وحسب مصادر إعلامية جزائرية، فإن المولودية يرغب في استغلال قرار اتحاد شمال إفريقيا الأخيرة، باعتبار اللاعبين المغاربين لاعبين محليين، من أجل التعاقد مع مهاجم جديد من البلدان المغاربية.

وأكدت صحيفة ” competition.dz” الجزائرية، أن إدارة النادي ومدرب الفريق توصلا بالسيرة الذاتية للاعب محسن ياجور، في افق انتدابه للفريق خلال شهر يناير القادم، مشددة على أن اللاعب يعتبر مرشحا بارزا للانضمام للمولودية، وينافس اللاعب الليبي أنيس سلتو، مهاجم فريق الأهلي الليبي.

واعتبر المصدر نفسه، أن الخبرة الكبيرة التي يتوفر عليه ياجور، تجعله أوفر حظا بالالتحاق بالدوري الجزائري الممتاز، بالإضافة إلى أنه لن يكلف خزيمة النادي كثيرا، إذ يطالب ياجور بـ240 ألف دولار في السنة، بينما يشترط اللاعب الليبي أزيد من 300 ألف دولار.

ومن المرتقب أن تحسم إدارة النادي الليبي في انتدابها لياجور، الأسبوع المقبل، مباشرة بعد إصدار الموافقة النهائية للاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف”، المتمثل في اعتبار لاعبي شمال إفريقيا لاعبين محليين.