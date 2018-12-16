أوغلو: سنتعامل مع الأسد إذا انتخب بشكل ديمقراطي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بأن بلاده قد تنظر في مسألة العمل من رئيس النظام السوري، بشار الأسد، "في حال جرت انتخابات ديمقراطية ونزيهة وفاز بها"، وأشار إلى أنه قد يكون على الجميع النظر في العمل معه في هذه الحالة.

جاءت تصريحات أوغلو، خلال كلمة على هامش "منتدى الدوحة" الـ18، الذي افتتحت أعماله أمس وتنتهي اليوم.

وأضاف أوغلو، ردًا على سؤال فيما إذا كان يستسيغ "وجود دور للأسد في مستقبل سورية"، أن الأولوية الآن في هذه الفترة هو لإنشاء دستور للبلاد. وأن عليهم (السوريون) بأنفسهم إعداد مسودة الدستور.

وشدد تشاووش أوغلو على ضرورة إجراء انتخابات في سورية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وأن تتسم الانتخابات المشار إليها بالشفافية والديمقراطية، وأن على السوريين أن يقرروا من يجب أن يحكمهم.