"حملة": منتدى فلسطين للنشاط الرقمي ينطلق الشهر المقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي "حملة"،عن بدء التسجيل لمنتدى فلسطين للنشاط الرقمي الثالث، والذي سيعقد على مدار ثلاثة أيام، ابتداءً من السادس عشر حتى الثامن عشر من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، في مجموعة من المدن الفلسطينية.

وقالت حملة في البيان الذي عممته على وسائل الإعلام إن أولى نشاطات المنتدى ستنعقد في مدينة رام الله، وذلك "بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الكبرى العاملة في هذا المجال وعلى رأسها منظمة العفو الدولية ’أمنستي’ و’هيومن رايتس وواتش’، إلى جانب مجموعة من المدربين والمتحدثين الدوليين والمتخصصين في مجالات الإعلام الرقمي والحقوق الرقمية، لينتشر في يومه الثاني والثالث بمجموعة من ورشات العمل في مختلف محافظات الوطن وهي حيفا، القدس، بيت لحم، غزة، الطيبة، رام الله، نابلس، جنين".

وأضافت حملة في البيان أن المنتدى "يركّز لهذا العام على محاور أساسية، وهي: التحديات الداخلية والخارجية للحريات الرقمية الفلسطينية، التوجهات الدولية في الدفاع عن الحقوق الرقمية وانعكاسها على السياق الفلسطيني وأخيرا تجارب ملهمة لأدوات رقمية للتّغيير الاجتماعي".

وجاء في البيان أيضا أن المنتدى يقام "بمشاركة 30 متحدثًا ومدرّبًا يمثّلون مؤسسات كبرى تعمل في المجال الرقمي والإعلامي والاجتماعي مثل أكاديمية ’دويتشه فيلي’، ويرون تجاربهم في العمل معهم مثل تجربة العمل مع شركة أمثال ’فيسبوك’، وكذلك ممثلين عن مؤسسات حقوقية محلية ودولية، تعمل في مجال الحقوق الرقمية، مثل هيومن رايتس ووتش، ومؤسسة الضمير ومجلس منظمات حقوق الإنسان، وبمشاركة مجموعة من المدربين والعاملين في هذا المجال على الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي منهم يوسف عمر وسمية عمر، والإعلامية روان الضامن".

وإضافة إلى ذلك "يشارك في المنتدى ناشطون وصحافيون وطلبة وحقوقيون ومهتمّون في مجال الحقوق الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، من الضفة الغربية والقدس والداخل، كما سيتمّ بثّ الجلسات وكلمات المتحدّثين مباشرةً على حساب مركز ’حملة’ على فيسبوك".

برنامج المنتدى

ويستمر المنتدى مدة 3 أيام، "اليوم الأول في مدينة رام الله ويتضمن مجموعة ثلاث جلسات رئيسية يتخللها مجموعة من التجارب الدولية الملهمة والمداخلات، أما بالنسبة لليوم الثاني والثالث فسيتم خلالهما تمرير حوالي ١٤ ورشة بقيادة مجموعة من المدربين الإقليميين والدوليين في مختلف محافظات الوطني وبالشراكة والتعاون مع مجموعة من المؤسسات الأهلية والأكاديمية الفلسطينية مثل جامعة بيرزيت وجامعة النجاح الوطنية، ’جلوبال بلات فورم’، جمعية تشرين، الرؤيا الفلسطينية، الهيئة الفلسطينية للدبلوماسية العامة، شبكة المنظمات الأهلية، نادي الإعلام الاجتماعي ومركز البديل".

أما بالنسبة لجلسات اليوم الأول ستطرح في الجلسة الاولى "التحديات الداخلية للحريات الرقمية الفلسطينية وتهديدات القوانين الإسرائيلية عليها حيث يواجه الإعلاميين والنشطاء والحقوقيين في فلسطين مجموعة من التحديات التي فرضت من خلال سن مجموعة من القوانين المحلية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أو حماس في غزة، وتحديات خارجية فرضت عليهم من خلال سن مجموعة من التشريعات المتعلقة بهم من قبل الإسرائيليين، وسيسبق هذه الجلسة كلمة مسجلة من مقرر الأمم المتحدة السيد ديفيد كاي المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشارك في هذه الجلسة ممثلين عن المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، عمر شاكر الممثل عن هيومن رايتس وواتش في فلسطين بعنوان ’الاعتقالات على خلفية النشر في غزة والضفة’ ونيفين أبو رحمون ممثلة عن القائمة المشتركة بعنوان ’وابل التشريعات الإسرائيلية’".

أما الجلسة الثانية ستأتي بعنوان "’توجهات دولية في الدفاع عن الحقوق الرقمية وانعكاسها على السياق الفلسطيني"، بمشاركة المستشار القانوني لصندوق الحرية الرقمية ليتحدث عن النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة ’GDPR’ وأثره العالمي على الحقوق الرقمية، كما ستطرح ديبرا براون من مؤسسة الاتصالات التقدمية موضوع ’كيفية تعزيز الحقوق الرقمية من خلال المناصرة والأطر الأممية’ ما قد يغني التفكير في كيفية تذليل التحديات التي تواجه الفلسطينيين، وسيشارك مدير مكتب أمنستي الإقليمي صالح حجازي بهذه الجلسة".

وسيكون عنوان الجلسة الثالثة "’تجارب ملهمة لاستثمار الأدوات الرّقمية في التّغيير الاجتماعي، وتستضيف هذه الجلسة مجموعة من المبادرات الشبابية الرقمية الفلسطينية التي ساهمت في التغيير الاجتماعي مثل مديرة "Events.ps" ياسمين عطون ، ومؤسس مبادرة كنا وما زلنا طارق بكري، ومديرة العلاقات العامة وتجنيد الأموال في خزائن آلاء القاق لتتحدث حول ’أرشيف خزائن نحو رقمنة مصادر المعرفة’، ومشرف العام على مبادرة ’ض ويكيبيديا’ محمد حجاوي ليطرح موضوع ’ويكيبيديا كأداة تأثير على الرأي العام’، وأخيرا مؤسِّسة ومديرة مبادرة ’بير حكايا’ لمى عمرو للإجابة على سؤال ’هل ننجح في تقديم الواقع الفلسطيني رقمياً؟’".

ورشات تدريبية ومبادرات ملهمة

وسيتضمن اليوم الثاني والثالث من المنتدى لهذا العام "مجموعة من الورشات التدريبية المتزامنة، والتي تأتي بالشراكة والتعاون مع مجموعة من المؤسسات الأهلية والأكاديمية الفلسطينية ويقدمها مختصون تتعلق بالأمان الرقمي للأفراد والمؤسسات، إدارة الحملات المجتمعية رقميا، المناصرة والتوثيق من خلال الفيديو، رواية القصة الرقمية باستخدام الهاتف المحمول، أنسنة القصص الرقمية، العنف المبني على الجندر في شبكة الإنترنت، عشرة أخطاء في تناول القضية الفلسطينية رقميًا، ما الجديد في عالم السوشال ميديا، والتصوير كأداة تغيير اجتماعي".