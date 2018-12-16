سورية: مقتلُ 25 شخصًا بانفجار سيارة مُفخخة وبتفجير مسجد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتِل، اليوم الأحد، 25 شخصا، معظمهم من المدنيين، في حدثين منفصلين في سورية، بحسب ما ذكرت وكالات أنباء عالمية.

وتسبّب قصفٌ للتحالف الدولي، استهدف مسجدًا في قرية البوخاطر الخاضعة لتظيم" داعش" الإرهابي بريف دير الزور، بمقتل، 17 مدنيا، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وبحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس"، فإن 8 أشخاص على الأقل، قُتِلوا في انفجار سيارة مفخخة في سوق يقع وسط مدينة عفرين، التي يسيطر عليها الجيش التركي والقوات الموالية له.

السياراة المُفخخة بعد أن انفجرت (نشطاء - تويتر) السياراة المُفخخة بعد أن انفجرت (نشطاء - تويتر)

وأُصيبَ في انفجار السيارة المُفخّخة، 20 شخصا، وُصفت إصاباتُ بعضهم بشديدة الخطورة، لذا فإن عدد القتلى مرشّح للارتفاع، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقلت "فرانس برس" عن مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، قوله إن "الانفجار وقع عند أطراف سوق الهال بالقرب من نقطة عسكرية لمقاتلين موالين لتركيا ما أسفر عن مقتل ثمانية اشخاص هم أربعة مدنيين وأربعة عناصر من القوات الموالية لأنقرة".

تسببت السياراة المُفخخة بأضرار جسيمة بالممتلكات (نشطاء - تويتر) تسببت السياراة المُفخخة بأضرار جسيمة بالممتلكات (نشطاء - تويتر)

وتُسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية منذ آذار/مارس 2018، على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية في محافظة حلب، بعد هجوم واسع شنّته على المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم واشنطن.

وأجبر الهجوم على منطقة عفرين، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكانها البالغ 320 ألفا، على الفرار. ولم يتمكّن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم بعد.