شكرا لقرائتكم خبر عن «ماي» تتهم بلير بمحاولة نسف «البريكست» والان نبدء بالتفاصيل

إتهمت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الأحد رئيس الحكومة السابق " العمالي" توني بلير بمحاولة "نسف" بريكست عبر الدعوة الى إجراء استفتاء ثان، في حين أن بلير يتهمها بالمقابل بالتصرف ب"غير مسؤولية".

وقالت ماي في تصريح نقلته وسائل الإعلام مساء السبت "إن قيام توني بلير بزيارة بروكسل والعمل على نسف مفاوضاتنا عبر الدعوة الى إجراء إستفتاء ثان، يعتبر إهانة للمركز الذي تسلمه وللشعب الذي خدمه".

وتابعت ماي "لا نستطيع نحن، كما يفعل هو، التخلي عن المسؤولية تجاه هذا القرار". وسبق أن كررت ماي القول مرارا أنها ترفض إجراء إستفتاء ثان حول بريكست، الأمر الذي تدعو إليه أحزاب معارضة وقسم من حزب العمال وشخصيات مستقلة.

ورد بلير على كلام تيريزا ماي قائلا ان "الأمر غير المسؤول هو محاولة إقناع النواب عنوة بالموافقة على إتفاق يعتبرونه صراحة سيئا، عبر التهديد بالانسحاب من الإتحاد الاوروبي من دون إتفاق".