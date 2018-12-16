مسؤول إيراني رفيع في السعودية بدعوة رسمية

الخليج 365/ بغدادتوجه الرئيس الجديد لمنظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، الاحد، إلى العاصمة السعودية الرياض في إطار زيارة عمل على رأس وفد رسمي من طهران.

وأوضحت وكالات إيرانية أن زيارة رشيديان إلى السعودية تأتي تلبية لدعوة وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، لرؤساء منظمات الحج والزيارة في الدول الإسلامية للتباحث حول شؤون موسم الحج القادم.

وعشية مغادرته إلى الرياض، أكد رشيديان، حسبما نقلت وكالات إيرانية، أن "شؤون الحجاج الإيرانيين واستئناف رحلات العمرة وزيادة حصة إيران في عدد الحجاج من أهم المواضيع التي سيتم بحثها خلال لقاء المسؤولين السعوديين".



واعتبر رئيس الحج والزيارة الإيراني في تصريح صحفي أن تذبذبات سعر العملة الأجنبية من هواجس مسؤولي المنظمة، وقال: "نظرا لسعر الدولار البالغ 8800 تومان حسب منظومة نيما فإن جدول أعمالنا يتضمن البحث عن السبل الكفيلة بخفض النفقات للحج القادم".

وأضاف رشيديان أن بعض المقترحات مثل تبديل سعر العملة الصعبة إلى أسعار أقل أو توفير التسهيلات اللازمة للحجاج، هي الآن قيد البحث والدراسة، موضحا: "نأمل من خلال تعاون البنك المركزي الوصول إلى سبل مناسبة لتسهيل أمور الحجاج".

واستأنفت السلطات الإيرانية عام 2017 إرسال حجاجها إلى السعودية بعد مقاطعتها للحج في 2016 إثر اتهامها لحكومة المملكة بأنها لم تتعهد بالحفاظ على أرواح الحجاج الإيرانيين بعد حادث التدافع الذي وقع في موسم الحج عام 2015 وأدى إلى مقتل 769 شخصا على الأقل، معظمهم إيرانيون، وإصابة 694 آخرين، حسب الرواية الرسمية السعودية، فيما أفادت تقارير إعلامي بأن المأساة أودت بحياة 2121 شخصا.

وفي يونيو الماضي توصلت إيران والسعودية إلى اتفاق حول تسوية قضية الحجاج الإيرانيين تم بموجبه فتح مكتب رعاية مصالحهم في المملكة، التي استقبلت العام الجاري 85 ألف حاج من الجمهورية الإسلامية.

