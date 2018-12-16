وزير الخارجية التركي: سندرس العمل مع الأسد إذا فاز في انتخابات ديمقراطية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر في قطر اليوم الأحد (16 ديسمبر كانون الأول) إن بلاده وغيرها من قوى العالم ربما تدرس العمل مع الرئيس السوري بشار الأسد إذا فاز في انتخابات ديمقراطية.
وساندت تركيا معارضي الأسد في الحرب الأهلية السورية التي اندلعت في 2011.
وتمكن الأسد، الذي تمسك أسرته بزمام السلطة منذ نحو خمسة عقود، من البقاء في الحكم بفضل الدعم العسكري الكبير من جانب إيران وروسيا، لكن أجزاء كبيرة من سوريا لا تزال خارج نطاق سيطرته، بما في ذلك مناطق في الشمال واقعة تحت السيطرة التركية وأخرى في الشرق يحكمها تحالف يقوده الأكراد وتدعمه الولايات المتحدة.
وعبر جاويش أوغلو أيضا خلال مشاركته في منتدى الدوحة السنوي عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس مغادرة سوريا.
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