انت الان تتابع صلاح يقود هجوم ليفربول في كلاسيكو البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ١٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٠ م

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيخوض لقاء اليوم الأحد، أمام مانشستر يونايتد، في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي ، في تمام الساعة السادسة مساء، على ملعب أولد ترافورد. وجاء تشكيل ليفربول كالآتي: حراسة المرمى: أليسون خط الدفاع: ميلنر- ماتيب- فان دايك- روبيرتسون خط الوسط: فابينيو- كيتا- فينالدوم خط الهجوم: صلاح- فيرمينو- مانى يذكر أن ليفربول كان قد حقق الفوز في مباراة الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي أمام بورنموث وهي المباراة التي تمكن صلاح من تسجيل هاتريك فيها، وبعدها بثلاثة أيام قادهم للتأهل أوروبيا.

وفي حالة تحقيق ليفربول للفوز اليوم على حساب فريق مانشستر يونايتد سيعود إلى صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، ليقتنصها من فريق مانشستر سيتي الذي حقق الفوز أمس في الجولة الحالية من منافسات الدوري الإنجليزي على حساب فريق إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع من رصيده للنقطة

وفي حالة تحقيق ليفربول للفوز اليوم على حساب فريق مانشستر يونايتد سيعود إلى صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، ليقتنصها من فريق مانشستر سيتي الذي حقق الفوز أمس في الجولة الحالية من منافسات الدوري الإنجليزي على حساب فريق إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع من رصيده للنقطة 44 في صدارة جدول البريميرليج في انتظار موقف ليفربول من مباراة اليوم أمام فريق مانشستر يونايتد الذي يسعى للدخول في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وترك المركز السادس الذي يقبع فيه برصيد 26 نقطة من 16 مباراة خاضها منذ انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.