انت الان تتابع لو القهوة مشروبك الأساسي.. اعرف تأثيرها على نفسيتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - القهوة والشاي من المشروبات الأساسية لكل منا.. فهي تساعد على التركيز واليقظة والاستيقاظ.. ولكن لا يجب الإفراط في تناولها حتى لا تسبب أضرارا كبيرة.

"هاشرب قهوة واسهر أذاكر"، "عايز قهوة عشان أفوق"، مشروبات كثيرة، مثل القهوة والشاي والنسكافيه والكولا، أصبحت لا غنى عنها في حياتنا اليومية ولا نستطيع قضاء اليوم ولا نشعر بالراحة دون تناولها. ولهذه المشروبات تأثير إيجابي وآخر سلبي في حالة الإفراط في تناولها بشكل مبالغ فيه، بالإضافة إلى وجود أعراض تظهر على الإنسان في حالة عدم تناولها، ويرجع ذلك إلى مادة الكافيين التي تمثل العامل المشترك في هذه المشروبات والتي لها تأثيرها المنبه على الجهاز العصبي للإنسان.

يوجد تأثير إيجابي للمشروبات التي تحتوي على الكافيين يشعر به من يتناولها مما يجعلها من المشروبات المفضلة له.. 1- تنشيط المخ: المشروبات التي تحتوي على الكافيين خاصة القهوة والنسكافيه والشاي لها تأثير كبير على المخ، حيث تقوم بتنشيط المخ وتساعد الشخص على الشعور باليقظة والابتعاد عن الشعور بالنعاس، فهي

يوجد تأثير إيجابي للمشروبات التي تحتوي على الكافيين يشعر به من يتناولها مما يجعلها من المشروبات المفضلة له.. 1- تنشيط المخ: 1- تنشيط المخ: المشروبات التي تحتوي على الكافيين خاصة القهوة والنسكافيه والشاي لها تأثير كبير على المخ، حيث تقوم بتنشيط المخ وتساعد الشخص على الشعور باليقظة والابتعاد عن الشعور بالنعاس، فهي من المشروبات والمواد المنبهة وكما يصفها الكثيرون من الأشخاص المعتادين عليها (بتفوقني). 2- الإحساس بالراحة: 2- الإحساس بالراحة: تساعد هذه المشروبات على الشعور بالراحة، خاصة القهوة والشاي وتقلل من الشعور بالتعب والإرهاق، ويترتب على ذلك تحسن أداء الفرد سواء في المهام التي تتطلب الحركة أو تتطلب القيام بالمهام الذهنية مثل العمل أو المذاكرة. 3- زيادة التركيز: 3- زيادة التركيز: بما أن الكافيين الموجود في القهوة والنسكافيه من المواد المنبهة، بالتالي يكون من تأثيرها على الإنسان أنها تساعده على زيادة مستوى التركيز والقدرة على الانتباه، خاصة بعد أن كان يشعر بالتعب وعدم التركيز، لذلك يلجأ إليها الطلاب عند الامتحانات والكبار عندما يكون لديهم أعمال هامة تحتاج إلى التركيز، تعرف على مخاطر تناول النسكافية. 4- تحسن الأداء العقلي: 4- تحسن الأداء العقلي: وذلك يحدث كنتيجة لزيادة التركيز والانتباه واليقظة التي يشعر بها الشخص بعد تناول القهوة أو النسكافيه، فيتمكن من العمل أو المذاكرة بشكل أفضل لأنه يستطيع القيام بالأعمال أو المذاكرة التي تحتاج إلى مجهود ذهني كبير بشكل أفضل من أي وقت آخر، كما تساعد أيضا على الشعور باللذة والمتعة نتيجة لتناولها لأنها تؤثر بشكل كبير على المراكز الخاصة بالمتعة في المخ. كما توجد أيضا العديد من الآثار السلبية للمشروبات التي تحتوي على الكافيين والإفراط في تناولها ومنها: 1- الأرق: 1- الأرق: تسمى هذه المشروبات (المنبهات)، وبالتالي تؤدي إلى اليقظة والتنبيه وتؤثر على النوم سلبيا وتتسبب في الأرق وقلة عدد ساعات النوم، بالإضافة إلى النوم المتقطع وعدم الشعور بالراحة بعد النوم، 7 أشياء تسبب الأرق وتحرمك من الاستمتاع بالنوم. 2- القلق والتوتر: 2- القلق والتوتر: يترتب على تناول القهوة بكميات كبيرة العديد من الآثار، على رأسها القلق والتوتر وعدم الشعور بالراحة، وعلى الرغم من الشعور بالراحة المؤقت الذي يشعر به الإنسان بعد تعاطيها وبعد قليل يشعر مرة أخرى بالقلق، مما يستدعي تناولها مرة أخرى، مما يتسبب بكميات أكبر، مع عدم وصول تأثيرها الذي يحتاج إليه. 3- تقلب المزاج: 3- تقلب المزاج: بعد تناول هذه المشروبات، يعاني الشخص من تقلبات في المزاج ليصبح أسرع في الوصول إلى الغضب والعصبية وعدم الشعور بالراحة والقدرة على الهدوء بسهولة. في حالة التوقف عن تناول هذه المشروبات، خاصة بعد التعود على تناولها بكميات كبيرة، فإنها تتسبب في ظهور أعراض انسحابية على الإنسان، ومنها: - يشعر الإنسان بالصداع الشديد نتيجة للتوقف عنها. - الشعور بالتعب الشديد والإجهاد والإرهاق والصعوبة في التركيز، كما كان يفعل من قبل، كما يشعر بالحاجة الشديدة إلى تناول كوب من القهوة، كما تختفي هذه الأعراض عن الشخص عندما يقوم بتناولها.

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