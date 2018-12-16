الان تتابع 40 مصابا على الأقل في انفجار بمطعم شمال اليابان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات أعلنت الشرطة اليابانية، اليوم الأحد، عن سقوط 40 مصابا على الأقل، إثر انفجار في مطعم شمال اليابان، دون معرفة الأسباب حتى الآن.

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