الثلاثاء.. اجتماع طارئ للجامعة العربية لنقاش التصعيد الإسرائيلى

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن دولة فلسطين تقدمت بطلب لجامعة الدول العربية لعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين، بناء على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لنقاش وتدارس التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني وقيادته.

وأوضح المالكي - في بيان صدر اليوم الأحد - أن الجامعة العربية استجابت لهذا الطلب وقررت عقد الاجتماع بعد غد الثلاثاء، مشيرا إلى أن فلسطين ستقدم مشروع قرار لمجلس الجامعة يتضمن عددا من التوصيات والاقتراحات تغطي بنود التصعيد الإسرائيلي الخطير الراهن، والموقف المرتقب لرئيس البرازيل بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، والموقف الأسترالي الأخير.

وأكد المالكي على الثقة بدعم الجامعة العربية والدولة لمشروع هذا القرار والخروج بآليات عمل تتناسب مع حجم التحديات المطروحة.