إصابة 41 شخصاً فى انهيار مبان شمالي اليابان

أُصيب أكثر من 40 شخصًا بانهيار مبان بسبب انفجار وقع فى أحد المطاعم فى سابورو، شمالي اليابان مساء الأحد، وفقًا لما ذكرته السلطات المحلية.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن السلطات المحلية قولها إنه لم يتضح بعد السبب وراء الانفجار، وتجري الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابساته.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن السلطات المحلية قولها إنه لم يتضح بعد السبب وراء الانفجار، وتجري الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابساته.
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