"أفريقية البرلمان" تبحث تعزيز التعاون بين الأزهر ودول القارة السمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشىون الإفريقية بمجلس النواب، اجتماعا السبت القادم، لمناقشة تعزيز أواصر التعاون بين الأزهر الشريف وعلماء دول أفريقيا، وذلك على خلفية قرار شيخ الأزهر بتشكيل لجنة مختصة بالشىون الأفريقية . كما ستعقد لجنة الشئون الأفريقية اجتماعا يوم الأحد القادم، لمناقشة خطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لدعم توجه مصر لأفريقيا خاصة مغ تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى 2019.

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