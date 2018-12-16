شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان تلتقى نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، منذ قليل، فيليب داليى، نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى، وذلك بمقر اللجنة فى مجلس النواب، ويتناول اللقاء بين رئيس لجنة الدفاع والأمن والقومى بالبرلمان المصرى وبين نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى، بحث سبل تعزيز التعاون البرلمانى وتوطيد العلاقات التاريخية بين البلدين، وبحث القضايا المشتركة بين مصر وفرنسا.

جدير بالذكر أن مجلس النواب شهد اليوم الأحد، لقاء بين لجنة العلاقات الخارجية مع السفير الكندى بالقاهرة.































































