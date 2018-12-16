شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان تستقبل سفير كندا بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، السفير الكندى لدى مصر جيس داتون، بمقر المجلس ظهر اليوم الأحد.

ويأتى اللقاء بين لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والسفير الكندى فى القاهرة، لبحث وتعزيز التعاون البرلمانى بين البلدين، والقضايا المشتركة.

وتعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، سلسلة لقاءات مع سفراء دول العالم فى مصر، فى إطار توطيد العلاقات والتعاون البرلمانى بين مصر وهذه الدول.