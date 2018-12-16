أمير قطر يصدر قرارات جديدة

أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، مجموعة من الأوامر والمراسم، المتعلقة بالسياسات الداخلية والخارجية لبلاده.

وذكرت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن آل ثاني أصدر مرسوما برقم 61 يقضي بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر بين حكومتي قطر والولايات المتحدة الموقعة في واشنطن يوم 30 يناير 2018.

وأصدر آل ثاني وثيقة تنص على انضمام قطر إلى بروتوكول 1988 للاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966.

وتشمل مجموعة الوثائق الصادرة عن أمير قطر والخاصة بالأوضاع الداخلية أمرا ساميا بالعفو عن عدد من السجناء، بمناسبة ذكرى...