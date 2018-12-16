الجيش وضع كاميرا مراقبة ثانية في كروم الشراقي بميس الجبل لمراقبة تحركات جيش اسرائيل

وضع ​الجيش اللبناني​ كاميرا متحركة ثانية لمراقبة تحركات ​الجيش الإسرائيلي​ والأعمال التي يقوم بها في محلة كروم الشراقي في خراج بلدة ​ميس الجبل​ قضاء ​مرجعيون​، بعدما كان قد رفع قبل أيام كاميرا مماثلة في المحلة المذكورة.

إلى ذلك، وصل إلى محلة كروم الشراقي خراج بلدة ميس الجبل، وفد لبناني- ​فلسطين​ي يضم حوالى 50 شخصا رافعين راية فلسطين وأعلام "​حزب الله​ مقابل الأعمال التي تقوم بها ​القوات الإسرائيلية​ في المحلة وإطلاق هتافات تندد بإسرائيل.

في هذا الوقت عزز الجيش الإسرائيلي انتشاره، حيث استقدم حوالى 30 جنديا تمركزوا خلف السواتر الترابية، بالإضافة إلى انتشار خمسة آليات عسكرية على الطريق المحاذية للسياج التقني، وسط تحليق ل​طائرة​ استطلاع معادية من نوع MK.

كذلك استحضرت قوات ​الجيش الاسرائيلي​ حفارة آبار ضخمة، باشرت بأعمال الحفر مقابل طريق عام ​كفركلا​، بعد أن جرى سحب الحفارتين من الجهة المقابلة للطريق الداخلية التي تربط ​بوابة فاطمة​ بسهل الخيام.

وفي وقت لاحق أعلن الناطق الرسمي بإسم "​اليونيفيل​" أندريا تيننتي "ان الجيش الاسرائيلي أبلغ اليونيفيل عن وجود نفق رابع، واليونيفيل منخرطة بشكل كامل مع الجهات لضمان الاستقرار في المنطقة".