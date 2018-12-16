البستاني: سنواظب العمل على تأمين الإنماء لأهلنا في الشوف

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​فريد البستاني​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "أننا أقمنا اليوم ومن ضمن نشاطات مؤسسة فريد البستاني محاضرة في ​دير القمر​ حول الزراعات البديلة لا سيما الأفوكا بحضور من مختلف أبناء ومذاهب ​الشوف​".

ولفت البستاني إلى "أننا سنواظب العمل على تأمين الإنماء الإجتماعي والإقتصادي لأهلنا في الشوف لتجذير المقيم في أرضه وتأمين العودة الكاملة".