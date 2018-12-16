البستاني: سنواظب العمل على تأمين الإنماء لأهلنا في الشوف

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "أننا أقمنا اليوم ومن ضمن نشاطات مؤسسة فريد البستاني محاضرة في دير القمر حول الزراعات البديلة لا سيما الأفوكا بحضور من مختلف أبناء ومذاهب الشوف".
ولفت البستاني إلى "أننا سنواظب العمل على تأمين الإنماء الإجتماعي والإقتصادي لأهلنا في الشوف لتجذير المقيم في أرضه وتأمين العودة الكاملة".
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