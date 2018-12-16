الشرطة اليابانية: 40 مصابا بانفجار نتيجة تسرب للغاز بمطعم شمال البلاد

أعلنت الشرطة ​اليابان​ية عن إصابة 40 شخصاً على الأقل ب​انفجار​ في مطعم في شمال اليابان.

ولفتت وسائل إعلام يابانية إلى أن الإنفجار نجم عن تسرّب ب​الغاز​ في أحد المطاعم بمدينة سابورو عاصمة محافظة "هوكايدو"، وقد تم نقل المصابين إلى ​المستشفيات​ لتلقي العلاج.

وأوضحت وسائل إعلام أن عناصر المطافئ قاموا بإخماد النيران المندلعة والتي أدت إلى القضاء على المطعم بالكامل من دون وجود ضحايا.