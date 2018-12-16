الشرطة اليابانية: 40 مصابا بانفجار نتيجة تسرب للغاز بمطعم شمال البلاد

أعلنت الشرطة اليابانية عن إصابة 40 شخصاً على الأقل بانفجار في مطعم في شمال اليابان.
ولفتت وسائل إعلام يابانية إلى أن الإنفجار نجم عن تسرّب بالغاز في أحد المطاعم بمدينة سابورو عاصمة محافظة "هوكايدو"، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وأوضحت وسائل إعلام أن عناصر المطافئ قاموا بإخماد النيران المندلعة والتي أدت إلى القضاء على المطعم بالكامل من دون وجود ضحايا.
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