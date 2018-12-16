أوغلو: إذا فاز الأسد بانتخابات ديمقراطية فعلى الجميع النظر بالعمل معه

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه "في حال جرت ​انتخابات​ ديمقراطية ونزيهة في ​سوريا​ وفاز بها الرئيس السوري ​بشار الأسد​، فإنه قد يكون على الجميع النظر في العمل معه".

ولفت أوغلو، في كلمة خلال "منتدى ​الدوحة​ 18"، إلى أن "الأولوية الآن في هذه الفترة هو لإنشاء دستور للبلاد، وعليهم بأنفسهم إعداد مسودة الدستور"، مشدداً على "ضرورة إجراء انتخابات في سوريا، تحت مظلة ​الأمم المتحدة​، وأن تتسم الانتخابات بالشفافية والديمقراطية، وعلى السوريين أن يقرروا من يجب أن يحكمهم".

وأوضح أوغلو أن "السلطات ​السعودية​ أخذت ما لدينا من معلومات عن مقتل الصحفي ​جمال خاشقجي​ ولم تكشف شيئا من جانبها"، لافتا إلى ان "السعوديين تحدثوا عن متعاون محلي ولم يكشفوا شيئا عن هويته".

ورأى "أننا أعطينا فرصة للدول المعنية لكي تطلع على ما ورد في التسجيلات الصوتية لمقتل خاشقجي"، مشددا على ان "ما تقوم به ​تركيا​ في قضية خاشقجي يتم بشكل شفاف".

وأعلن أوغلو أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أبلغ ​السلطات التركية​ بأن الإدارة الأميركية تدرس ترحيل رجل الدين ​فتح الله غولن​ وغيره من المطلوبين لدى تركيا".