غريفيث يطالب بالالتزام باتفاق الهدنة حول اليمن بعد معارك الحديدة

دعا مبعوث ​الامم المتحدة​ إلى اليمن ​مارتن غريفيث​، في بيان، ​الحكومة اليمنية​ وحركة "​أنصار الله​" إلى"الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار، بعد المعارك الاخير في مدينة ​الحديدة​".

وأوضح أنه يتوقع "احترام الفريقين التزاماتهما بمقتضى نص وروح اتفاق استوكهولم، والانخراط في التطبيق الفوري لبنود الاتفاق".

ولفت غريفيث إلى أن "​الأمم المتحدة​ عن كثب مع الحكومة اليمنية و"أنصار الله" لضمان التطبيق السريع والتام لبنود الاتفاق".

وشهدت مدينة الحديدة غربي اليمن اشتباكات متقطعة بعد ليلة من المواجهات والغارات في المدينة ومناطق اخرى قريبة منها، بعد التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار برعاية الامم المتحدة في ​السويد​.