الأربعاء.. حفل لتأبين قدرى حفني بالمجلس الأعلى للثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

يقيم المجلس الأعلي للثقافة، حفل تأبين الدكتور قدري حفني أستاذ علم النفس، بعنوان "محمود حفني.. رحلة العطاء - التميز - القدوة"، وذلك يوم الأربعاء المقبل 19 ديسمبر، فى تمام الساعة السادسة مساء، فى مقر المجلس بدار الأوبرا.

تنظم الندوة لجنة علم النفس ومقررها الدكتور شاكر عبد الحميد، يديرها الدكتور محمد سيد خليل.

تنقسم احتفالية التأبين لجزأين يحتوي الجزء الأول منها علي عرض فيلم تسجيلي عن الراحل الكبير، ثم كلمة للدكتور سعيد المصري أمين عام المجلس، والدكتور شاكر عبد الحميد مقرر لجنة الفلسفة .

الجزء الثاني من الحفل يتحدث فيه كلا من: الدكتور طه المستكاوي، الدكتور فتحي الشرقاوي، الدكتور فريد زهران، الدكتورة نادية أبو غازي، الدكتورة سعدية بهادر، الدكتور أيمن عامر، الدكتورة آمال كمال، الدكتور طريف شوقي، ويختتم الحفل بتقديم درع المجلس لأسرة الفقيد.