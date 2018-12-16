تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في الصباح.
وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.
وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع
وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع
كما استقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.
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