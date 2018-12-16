مستوطنون يقتحمون القدس القديمة ويحرضون على قتل الرئيس الفلسطيني

مستوطنون يهود متطرفون

وكالات:

اقتحم مجموعات من المستوطنين، اليوم الأحد، القدس القديمة ومحيطها، في طريقها إلى ساحة حائط البراق "السور الغربي للمسجد الأقصى"، استعدادا للمشاركة في مسيرة كبرى بالبلدة القديمة، للتحريض ضد الشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وقال شهود عيان إن المستوطنين رفعوا صورا تحريضية، في منطقة باب العامود (أشهر أبواب البلدة القديمة

بالقدس) تدعو مجددا لقتل الرئيس عباس، فضلا عن ترديد هتافات عنصرية وتحريضية تدعو لقتل العرب وهدم الأقصى وإقامة الهيكل الثالث.ولفتوا إلى أن استفزازات المستوطنين وهتافاتهم العنصرية والتحريضية تجري وسط حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي حولت وسط المدينة إلى ثكنة عسكرية.وأحرق مستوطنون - أمس - صورا للرئيس الفلسطيني، والتي كُتب عليها دعوة لاغتياله خلال مظاهرة أمام مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في القدس.ويحتج المستوطنون على عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على منع تنفيذ العمليات التي أدت خلال الأسبوع الأخير إلى مقتل عدد من الجنود والمستوطنين، وشن المستوطنون هجمات جماعية على ممتلكات الفلسطينيين والطرقات، ودعوا إلى قطع الطريق على شارع (60) ما بين نابلس شمالا وحتى الخليل جنوبا.