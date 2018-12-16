ريس البرلمان العربي يطالب استراليا بمراجعة موقفها حول القدس

مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي

وكالات

طالب مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي ، اليوم ، الحكومة الأسترالية بمراجعة موقفها الاعتراف بالقدس الغربية عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة ، وذلك خلال رسائل مكتوبة وجهها لرئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ ووزير الخارجية باستراليا.

وأكد ، ضرورة التزام دولة أستراليا بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات

صلة بمدينة القدس المحتلة ومنها قرار مجلس الأمن الدولي ً، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، ومبادئ رقم 478 لسنة 1980 ً الذي اعتبر ضم القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" للقدس باطلا ولاغيا القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ9 يوليو ً لا يتجزأ 2004م بشأن جدار الفصل العنصري، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتعتبر القدس جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م. ً ً

وشدد رئيس البرلمان العربي ، على أن قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" قرار يتجاهل حق الشعب الفلسطيني في إعلان دولته وعاصمتها مدينة القدس على أساس حل الدولتين، مؤكدا ُ الوضع النهائي، سيحسم مصيره عبر مفاوضات مباشرة وفق قرارات الشرعية الدولية.