تونس تطلق على أحد شوارعها اسم فلسطين

وكالات

أطلق مجلس بلدي ولاية سيدي بو زيد التونسية، اليوم ، اسم فلسطين على أحد الشوارع الهامة بالولاية ، وذلك بعد تصويت المجلس بالاجماع على القرار.

وقال هائل الفاهوم السفير الفلسطيني في

تونس ، إن العمل جار لتوقيع اتفاقية توأمة بين مجلس بلدي ولاية سيدي بو زيد، وبلدية جنين، بداية العام المقبل وذلك بعدالتصويت بحسب الوكالة الرسمية.

يذكر أن السفير الفلسطيني في تونس قد شارك في ندوة علمية بعنوان: "السنة القضائية 2019/2018 سنة فلسطين" نظمها الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بو زيد، عقب افتتاح السنة القضائية، لمناسبة إحياء الذكرى الثامنة لاندلاع ثورة 17 ديسمبر