مكافحة السرطان في فورمولا

نظمت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان زيارة خاصة لمحاربي السرطان في مهرجان فورميلا إي بالدرعية، وذلك بدعم من الهيئة العامة للرياضة .

وشاهد محاربو السرطان فعاليات منوعة وأنشطة ترفيهية متعددة بما في ذلك رياضة سباق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تجارب المغامرات التفاعلية والابتكارات والأنشطة الثقافية والترفيهية والتراثية، والقيام

بجولة حول الدرعية التاريخية ومشاهدة تراث المدن المشاركة بتعدد المجالات وتنوعها، من خلال زيارة المقاهي والمطاعم وبعض مراكز التسوق والتي أسهمت في الدعم النفسي لمرضى السرطان والترويح عنهم.ويعد مهرجان "فورميلا إي" من أهم المهرجانات العالمية التي تساهم في حضور المملكةبين دول العالم القادرة على تنظيم أكبر السباقات والمهرجانات والمناسبات العالمية في ظل ما تشهده من نهضة في كافة الجوانب التنموية تحت قيادة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين .يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم للمرضى الخدمات الاجتماعية، من النقل والإسكان والمساعدات المالية، وخدمات الدعم النفسي، وخدمات الدعم والوقاية، وتمكنت من تقديم أكثر من مائة ألف خدمة للمرضى.