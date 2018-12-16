موقع أوكراني ينصح السياح بتحقيق أحلامهم في مصر

كتبت- هبة مصطفى

نشر موقع fakty الأوكراني تقريرًا موجهًا للسياح، ينصح فيه هؤلاء بالتوجه إلى مصر في فصل الشتاء و بداية رأس السنة أو حتى في هذا الشهر، شهر ديسمبر، لعدة أسباب، قام بتعديدها، لافتًا إلى أن الكثيرين يحلمون بتحقيق أحلامهم في بداية السنة بالتواجد في بلد أخر، لذا علي السائح الذهاب إلى مصر.

وأوضح الموقع أن مصر بلد دافئ ، وهو أمر مطلوب بين السياح على مدار السنة، مشيرا إلى أن تساقط الثلوج يمنحنا فرحًا وبهجة دائمًا لكن سرعن ما تختفي النشوة بسرعة كبيرة مع الزيادة الأولى في درجة الحرارة، وتظهر الأمراض. ويختلط كل هذا مع البرد والصقيع والجليد.

ونصح الموقع بسرعة التوجه إلى مصر، حيث الشمس والبحر والرمل والرياح الدافئة، لافتة إلى أن مصر هي واحدة من أكثر المنتجعات شعبية بين الأوكرانيين، فهي جذابة بشكل خاص في الشتاء لمحبي

الدفء ومحبي العطلات الشاطئية.

وعن ظروف الطقس، أوضح الموقع أن مصر دائمًا ما يكون جوها دافئًا، لذلك يزور السياح البلد على مدار العام، فهطول الأمطار نادر جدًا.

وفي ديسمبر، هذا الشهر هو الأكثر ملاءمة لقضاء عطلة على الشاطئ. في مدن المنتجعات، تتراوح درجة حرارة الهواء بين 23 و 25 درجة مئوية، وتصبح أكثر برودة في الليل - 15-17 درجة مئوية. وفي يناير، يتم الحفاظ على مقياس الحرارة في المتوسط ​​في حوالي 20-25 درجة مئوية، وفي الليل يمكن أن تنخفض إلى +10. وفي فبراير، يعتبر أروع شهر في السنة، فدرجة حرارة الهواء في النهار يمكن أن تصل إلى + 23 درجة مئوية ، وفي الليل فقط 10-11.

وأشار إلى أن الوجهات الأكثر شعبية للأوكرانيين هي منتجعات شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى ذلك، توجد أيضاً مدن سياحية مثل: دهب، طابا، مرسى علم، خليج مكادي، خليج سوما، سفاجا وغيرها.

وبشأن السباحة في البحر، ذكر الموقع أن موسم السباحة يستمر في مصر فعليًا طوال العام، لكنه يعتمد أيضًا على الشهر. على سبيل المثال، ديسمبر هو الأكثر ملاءمة للسباحة. خلال هذه الفترة ، يمكن أن يسخن الماء حتى 22-24 درجة مئوية، وكذلك درجة حرارة الهواء في شهر يناير ، لن تكون هذه العملية ممتعة، وستكون درجة حرارة الماء حوالي 20-22 درجة مئوية، في مثل هذه الحالات، يفضل المصطافون حمامات السباحة في الفنادق. في شهر فبراير، تكون درجة حرارة الماء مماثلة تقريباً في شهر يناير، من منتصف الشهر يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى +23.

وأشار إلى أنه في مصر يحظر تصدير المواد التي تتعلق بالنباتات والحيوانات في البحر الأحمر ، على سبيل المثال، الشعاب والأصداف. هم يعتبرون كنزًا وطنيًّا ، وخرق القانون يعاقب بغرامة. إذا كنت قد اشتريت هذه المنتجات في المتجر ، فتأكد من حفظ الإيصال.