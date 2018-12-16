اشتباكات في بروكسل بين متظاهرين وقوات الأمن احتجاجًا على قانون الهجرة

مظاهرات فى بروكسل وكالات: اشتبك عناصر من الشرطة البلجيكية ومحتجين من نشطاء حملة ضد ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة جراء مظاهرات فى العاصمة بروكسل. الهجرة جراء مظاهرات فى العاصمة بروكسل. وشارك في المظاهرة التي جرى حظرها في البداية من قبل سلطات المدينة، لكن مجلس الأمن البلجيكي رفع الحظر عنها لاحقًا، حوالي 5,5 ألف شخص.

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