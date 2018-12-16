الحكومة اليمنية تعلن بدء سريان الهدنة في الحديدة.. الثلاثاء

ميناء الحديدة

وكالات:

قالت مصادر في الحكومة اليمنية أن نظام وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة غرب البلاد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

من جانب آخر، ذكر مصدر في الحكومة المعترف بها دوليا لوكالة "رويترز" أن المبعوث الأممي الخاص إلى

اليمن، مارثن جريفيث، بعث إلى طرفي النزاع برسالة حدد فيها الثلاثاء المقبل موعدا لبدء سريان الهدنة.

كما أوضح مصدر في الأمم المتحدة للوكالة أنه على الرغم من أن الاتفاق المبرم في

السويد ينص على وقف إطلاق النار فورا في الحديدة، إلا أنه من الطبيعي أن تستغرق الاتصالات على المستوى العملياتي 48-72 ساعة، قبل بدء تطبيق الاتفاق.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن تبدأ اللجنة الخاصة بالمراقبة بسحب قوات الطرفين المتحاربين من الحديدة الأسبوع الجاري، وتضم ممثلين عن الأمم المتحدة وطرفي النزاع.