الحكومة اليمنية تعلن بدء سريان الهدنة في الحديدة.. الثلاثاء

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قالت مصادر في الحكومة اليمنية أن نظام وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة غرب البلاد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء المقبل.
من جانب آخر، ذكر مصدر في الحكومة المعترف بها دوليا لوكالة "رويترز" أن المبعوث الأممي الخاص إلىاليمن، مارثن جريفيث، بعث إلى طرفي النزاع برسالة حدد فيها الثلاثاء المقبل موعدا لبدء سريان الهدنة.
كما أوضح مصدر في الأمم المتحدة للوكالة أنه على الرغم من أن الاتفاق المبرم في
وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن تبدأ اللجنة الخاصة بالمراقبة بسحب قوات الطرفين المتحاربين من الحديدة الأسبوع الجاري، وتضم ممثلين عن الأمم المتحدة وطرفي النزاع.
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