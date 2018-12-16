عودة ألف لاجئ سوري إلى بلادهم

وكالات

أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا اليوم الأحد، على عودة ألف لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم من الأردن ولبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز - في بيان أوردته قناة

(روسيا اليوم) - أن هناك 998 لاجئًا عادوا إلى سوريا خلال الفترة المذكورة، حيث إن 267 لاجئا منهم (80 امرأة و137 طفلا)دخلوا الأراضي السورية عائدين من لبنان عبر معبري (جديدة يابوس - تلكلخ) الحدوديين.



وأشار إلى أن هناك 731 لاجئا سوريا منهم (219 امرأة و373 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب)..موضحا أن 230 شخصا عادوا إلى أماكن إقامتهم داخل البلاد.