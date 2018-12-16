اعتماد سفير السودان بكينيا مندوباً دائماً للأمم المتحدة

قدم سفير السودان لدى كينيا قريب الله الخضر، أوراق اعتماده لمدير عام مكتب الأمم المتحدة بنيروبي هانا تيتيه(UNON) ، كمندوب دائم لجمهورية السـودان لدى مكتب الأمم المتحدة بنيروبي والذي يمثل ثالث أكبر مقر للأمم المتحدة بعد كل من نيويورك وجنيف. وأكد السفير عزمه على ترقية وتقوية العلاقــات القائمة بين حكومة السودان ومكــتب الأمم المتحدة. من جانبها، أكدت تيتيه عــزم وحرص مكتب الأمم المتحدة على تنمية وتطوير تلك العلاقات في المجالات كافة بما يخدم مصالح وغايات الجانبين. وامتدحت بحسب شبكة الشروق – التطورات الإيجابية التي يشهدها السودان على صعيد السلام، منوهة للدور الإقليمي الفاعل الذي يضطلع به السودان من أجل تحقيق الأمن والسلم الإقليميين خاصة في جمهورية جنوب السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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