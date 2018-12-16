برلمانيون يطالبون بمعالجة قضية العربات غير المقننة بشمال دارفور

طالب عدد من نواب مجلس الولايات، حكومة ولاية شمال دارفور بضرورة معالجة قضية العربات غير المقننة لإضرارها بالأمن والاقتصاد القومي.

ودعا النواب لدى تداولهم حول البيان المقدم من والي ولاية شمال دارفور الشريف محمد عباد حول أداء حكومته للعام 2017م وحتي أكتوبر 2018م، إلى توفير دعم مادي كبير للولاية لمحاربة المخدرات، والإهتمام بإنشاء السدود وإستكمالها بالمحليات، بجانب إنشاء شرطة مجتمعية بقرى العودة الطوعية.

وأشاد النواب بحسب ما نقلته شبكة الشروق – في مداولاتهم بجهود حكومة ولاية شمال دارفور في إنفاذ مشروعات التنمية والعودة الطوعية واستقرار الولاية في المجالات الأمنية والإنسانية داعية للاستمرار في استكمال مشروعات الطرق والمياه والكهرباء.

وكان مجلس الولايات قد أجاز في جلسته برئاسة نائب رئيس المجلس د. محمد الأمين خليفة بيان والي ولاية شمال دارفور الذي أشتمل علي انجازات حكومة الولاية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)