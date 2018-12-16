زيادة في الأجور تتراوح من 500 إلى 2500

أعلن اتحاد عام نقابات عمال السودان أنه تم الاتفاق على زيادة الأجور بواقع 500 جنيه لأقل درجة في الهيكل الراتبي لتتدرج حتى المجموعة الأولى لتصل لـ2500 جنيه، مبيناً أنه تم أيضاً زيادة 500 جنيه لفئة المعاشيين.

وعقد رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى، يوم الأحد، اجتماعاً مع المكتب التنفيذي لاتحاد عام نقابات عمال السودان بحضور وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، حيث تطرق الاجتماع لموازنة الدولة للعام 2019 وقضية زيادة الأجور.

وأشار رئيس عام نقابات عمال السودان م. يوسف عبدالكريم يوسف، للدور الاجتماعي للاتحاد في مقابلة تكاليف المعيشة من خلال أسواق البيع المخفض في كل ولايات السودان ومحلياته، منوهاً لتجربة الاتحاد في محفظة قوت العاملين.

وأبان أنه تم خلال عام 2018 توزيع أربعة من السلات الأساسية لكل العاملين، مؤكداً استمرار الاتحاد في دعم العاملين بالدولة.

وقال إن الاتحاد سيعمل عبر الشركة العمالية للتمويل الأصغر في تمليك كل عمال السودان مشاريع إنتاجية حتى تحقق لهم مداخيل إضافية.

وأوضح رئيس اتحاد نقابات عمال السودان،بحسب شبكة الشروق – أن الاجتماع ناقش قضايا استحقاقات وحقوق العاملين الذين فقدوا وظائفهم في مؤسساتهم مثل الخطوط الجوية السودانية وكل الذين لديهم استحقاقات أو متأخرات، مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء وجه بأن تدفع لهم حقوقهم فوراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)