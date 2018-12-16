الضفة: إصابتان واعتقال شاب وطفلين

الخليج 365 | فريق التحرير

أُصيب شاب بجروح خطيرة، إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه خلال مواجهات في قلقيلية، في حين أُصيب شاب آخر دهسًا في البيرة، واعتُقل طفلان في طولكرم، بعد عصر الأحد.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت في حي النقار بمدينة قلقيلية، أُصيب خلالها شاب بعدة رصاصات في جسده، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث قالت وزارة الصحة إن الأطباء تمكنوا من وقف النزيف داخل غرفة العمليات، إلا أن إصابته لا زالت حرجة.

وفي البيرة، دهست سيارة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال شابين كانا على دراجة نارية، ثم اعتقلت أحدهما بدعوى أنه كان يحمل سكينًا، فيما أطلقت سراح الآخر بعد احتجازه لوقت قصير، وقد نُقل بواسطة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابته.

وفي طولكرم، أفادت مصادر محلية باعتقال الطفلين عبد القادر عمر عواد (13 عامًا)، وشادي ادحيلية (10 أعوام)، وهما من ضاحية شويكة.