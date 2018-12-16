كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان يرحب بتبني ميثاق تعاون للأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الأحد، بتبني ميثاق تعاون للأمم المتحدة مؤخرا، بعد أن تم إقصاؤه من

قبل الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية.

وتم اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة من جانب أكثر من 150 دولة خلال مؤتمر للأمم

المتحدة في مراكش بالمغرب في 10 ديسمبر الجاري.

وقال البابا فرنسيس إنه ربما يساعد الاتفاق المجتمع الدولي "على العمل بشكل مسؤول وتضامن وتعاطف إزاء

أولئك الذين يغادرون بلادهم لأسباب مختلفة".

وأطلق البابا ،الذي ولد لمهاجرين إيطاليين في الأرجنتين وغالبا ما يتحدث لصالح حقوق المهاجرين، الرسالة خلال

عظة اليوم الأحد.

وفي وقت سابق اليوم ، تم إهداء البابا فرنسيس كعكة عملاقة بمناسبة عيد ميلاده الـ82 والذي يحل غدا الاثنين،

وذلك خلال مقابلة مع أطفال وعاملين من مستشفى للأطفال مقرها في الفاتيكان.

وقال البابا :"أتمنى لكم عيد ميلاد (كريسماس) سعيدا ، عيد ميلاد مقدسا للجميع ، وأشكركم من قلبي على ما

تفعلونه، حقا . وأتمنى ألا تتعرضوا لعسر الهضم بسبب مثل هذه الكعكة الكبيرة".