قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في عفرين السورية

وأفاد مصدر من الفصائل المسلحة الموجودة في عفرين عن "نقل جميع المصابين للمستشفيات التركية".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في 18 مارس، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير، بهدف طرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية من منطقة سيطرتها في عفرين.

وكانت دمشق نددت بشدة بتصرفات تركيا في عفرين، مشيرة إلى أن هذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا، في حين دعت موسكو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام السلامة الإقليمية لسوريا.