كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في عفرين السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأفاد مصدر من الفصائل المسلحة الموجودة في عفرين عن "نقل جميع المصابين للمستشفيات التركية".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في 18 مارس، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير، بهدف طرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية من منطقة سيطرتها في عفرين.
وكانت دمشق نددت بشدة بتصرفات تركيا في عفرين، مشيرة إلى أن هذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا، في حين دعت موسكو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام السلامة الإقليمية لسوريا.
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