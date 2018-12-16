كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هنية: لدى كتائب القسام كنز "أمني" لا يقدر بثمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، عن ما أسماه بـ"الكنز الأمني"، بحوزة قيادة كتائب القسام، والذي خلفته عملية "حد السيف" الأخيرة عقب تسلل قوات خاصة شرق خان يونس (جنوب غزة).
وأوضح هنية، خلال كلمته اليوم الأحد، في مهرجان انطلاقة حركة حماس الـ31 "مقاومة تنتصر.. وحصار ينكسر": أن ذخر أمني وفني مهم وكبير بين أيادي مهندسي القسام، سيساهم في فهم آليات عمل هذه القوات الخاصة، التي عملت في أكثر من مكان وفي أكثر من دولة، وفي الضفة وأماكن أخرى.
وأشار إلى أن "أماكن دخول وخروج القوات الخاصة الصهيونية معلومة ومعروفة بدقة وبتحديد دقيق لقيادة كتائب الشهيد عز الدين، من أين وكيف والطريقة معلومة بدقة لدى قيادة القسام".
ولفت هنيه إلى أن كتائب القسام ستكشف المزيد من التفاصيل، خلال مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة، مبينا أنها سوف تعلن عما يحتاجه شعبنا فيما يتعلق بهذه القضية.
وأشار إلى أن "من تداعيات حدث خان يونس، استقالة وزير الدفاع، أفيجدور ليبرمان، والذي كان يهدد غزة، وكان يهدد بتفجير السد العالي، وكان يهدد بيروت وسوريا والمقاومة في لبنان، ولكنه سقط وبقيت المقاومة، وها هي حماس تحيي ذكراها وليبرمان في بيته، وهو ليس له دار لا هو ولا نتنياهو".
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