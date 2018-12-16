كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفارة الإمارات في بروكسل تدعو مواطنيها إلى تجنب أماكن المظاهرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هذا واندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأحد، بين متظاهرين وقوات الأمن احتجاجا على قانون الهجرة.

وتأتي هذه المظاهرات العنيفة احتجاجا على قانون الهجرة، الذي تم تعديل بعض نصوصه مؤخرا في بروكسل، والتي ستدخل حيز التنفيذ بداية 2019.

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