كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هايكو ماس يتجه للكويت لبحث جهود السلام اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يذكر أن الكويت تقود وساطةً بين طرفي الصراع في اليمن المتمثلين في التحالف الذي تقوده السعودية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
والتقى ممثلو طرفي الصراع اليمني في الأسبوع الماضي بالسويد وذلك لأول مرة منذ عامين ونصف العام، وتوصلوا إلى اتفاقات أولية.
وصرح ماس قبل توجهه إلى الكويت بقوله: "في منطقة تتسم بصراعات دموية، وتناقضات عميقة، وأزمات إنسانية خطيرة، تزداد أهمية الذين يعملون من أجل الحوار، وتخفيف المعاناة الإنسانية".
وأعرب السياسي الاشتراكي الديمقراطي عن اعتقاده بأن "الأمر يستحق بذل الجهد رغم كل الانتكاسات"، مشيراً إلى أن هذا ما أظهره التقدم الأخير الذي أُحرز في محادثات السلام في اليمن والذي لعبت الكويت دوراً كبيراً في تحقيقه.
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