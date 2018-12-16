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هايكو ماس يتجه للكويت لبحث جهود السلام اليمنية

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هايكو ماس يتجه للكويت لبحث جهود السلام اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، برلين اليوم الأحد متوجهاً إلى الكويت.
وستكون جهود إحلال السلام في اليمن، الموضوع الرئيسي في المحادثات التي سيجريها ماس في زيارته الأولى للكويت.

يذكر أن الكويت تقود وساطةً بين طرفي الصراع في اليمن المتمثلين في التحالف الذي تقوده وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

والتقى ممثلو طرفي الصراع اليمني في الأسبوع الماضي بالسويد وذلك لأول مرة منذ عامين ونصف العام، وتوصلوا إلى اتفاقات أولية.

وصرح ماس قبل توجهه إلى الكويت بقوله: "في منطقة تتسم بصراعات دموية، وتناقضات عميقة، وأزمات إنسانية خطيرة، تزداد أهمية الذين يعملون من أجل الحوار، وتخفيف المعاناة الإنسانية".

وأعرب السياسي الاشتراكي الديمقراطي عن اعتقاده بأن "الأمر يستحق بذل الجهد رغم كل الانتكاسات"، مشيراً إلى أن هذا ما أظهره التقدم الأخير الذي أُحرز في محادثات السلام في اليمن والذي لعبت الكويت دوراً كبيراً في تحقيقه.

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