كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم في السودان الأحد 16-12-2018م والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تنوه جريدة الخليج 365 السودان إلى أن هذه الأسعار تتغير من حين الى اخر وبذلك فانه عند القيام بعملية بيع او شراء فضلًا التأكد من الأسعار لحظيًا.
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العملة السعر مقابل الجنيه السوداني الدولار الأمريكي 65.00 الريال السعودي 17.50 أسعار صرف العملات اليورو 79.10 ا20 الجنيه المصري 3.92 الدرهم الإماراتي 19.17 الريال القطري 19.23..لجنيه الاسترليني 88.
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