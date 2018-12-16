كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جبران باسيل يتفقد الحدود اللبنانية الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام وزير الخارجية اللبنانية، جبران باسيل، اليوم الأحد، بتفقد الحدود اللبنانية الإسرائيلية في منطقة كفركلا وميس الجبل للإطلاع على التحركات والنشاطات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي.

وأكد باسيل خلال جولته الجنوبية أن لبنان محمي بجيشه وبمقاومته، والأهم أنه محمي بتنوعه وتعدديته التي تهزم احادية وعنصرية إسرائيل.