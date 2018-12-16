كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جبران باسيل يتفقد الحدود اللبنانية الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام وزير الخارجية اللبنانية، جبران باسيل، اليوم الأحد، بتفقد الحدود اللبنانية الإسرائيلية في منطقة كفركلا وميس الجبل للإطلاع على التحركات والنشاطات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي.
وأكد باسيل خلال جولته الجنوبية أن لبنان محمي بجيشه وبمقاومته، والأهم أنه محمي بتنوعه وتعدديته التي تهزم احادية وعنصرية إسرائيل.
وكان باسيل قد نشر عبر موقع التواصل الإجتماعي "التويتر" صورا له خلال عملية تفقد الحدود الجنوبية للبنان برفقة عدد من ضباط الجيش اللبناني وعناصر من المخابرات اللبنانية وحراس الحدود.
وكانت إسرائيل، قد أعلنت، اليوم الأحد، أنها اكتشفت نفق جديد يمتد من داخل لبنان إلى إسرائيل.
وحمل أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق، معتبرا الأمر خرقا فادحا للقرار ١٧٠١ ولسيادة إسرائيل.
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