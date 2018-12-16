كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يهدد محتجين "السترات الصفراء" في تركيا بالعقوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد أردوغان، أن المعارضة بقيادة رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار، تحضر لاحتجاجات أكبر الآن، قائلاً: "ينتظرون عبثاً، سنجعلهم يدفعون ثمناً باهضاً".
يذكر أن احتجاجات السترات الصفراء انطلقت في فرنسا في 17 نوفمبر الماضي، رفضاً لرفع أسعار الوقود وزيادة الضرائب.
وأَضاف أردوغان "يدعون الناس للتظاهر والاحتجاج في الشوارع، ما يظنون أنفسهم، يدعون الناس للاحتجاج على قنوات التلفزيون، بكل وقاحة وصلف، لن يمر الأمر بسهولة، سيلاحقهم القضاء بحزم، هل يعتقدون أنها باريس؟".
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