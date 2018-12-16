كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يهدد محتجين "السترات الصفراء" في تركيا بالعقوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، الدعوات لتنظيم احتجاجات مماثلة لـ "السترات الصفراء" في فرنسا، بدفع ثمن باهض عقاباً على هذه الدعوة.

وحذر أردوغان خاصةً زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار، قائلاً: "تدور في فرنسا احتجاجات السترات الصفراء وفي تركيا دارت احتجاجات في حديقة غيزي، بحضور السيد كمال"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "حرييت" التركية اليوم الأحد.

وأكد أردوغان، أن المعارضة بقيادة رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار، تحضر لاحتجاجات أكبر الآن، قائلاً: "ينتظرون عبثاً، سنجعلهم يدفعون ثمناً باهضاً".

يذكر أن احتجاجات السترات الصفراء انطلقت في فرنسا في 17 نوفمبر الماضي، رفضاً لرفع أسعار الوقود وزيادة الضرائب.