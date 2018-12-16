كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 17 مدنيا في قصف للتحالف على دير الزور السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 17 مدنيا وأصيب آخرون من أهالي قرية البو خاطر في ريف دير الزور السورية، اليوم الأحد، في قصف لطيران التحالف الدولي.

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصادر أهلية القول إن "طيران التحالف الدولي يرتكب مجزرة جديدة استشهد فيها 17 مدنيا بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون في قرية البوخاطر جنوب شرق بلدة هجين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي".

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