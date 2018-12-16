كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد 16-12-2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



* الوطني يدعو المهدي للمشاركة في صناعة الدستور والأمة يطالب باشراك الجميع. * الوطني يدعو المهدي للمشاركة في صناعة الدستور والأمة يطالب باشراك الجميع. * طائرة يوناميد تقل الكتيبة الإندونيسية تتعرض لعطل المحرك ونجاة (٢٣٩) جنديًا. * الحسن الميرغني يباشر مهامه في القصر بعقد لقاءات حول الوضع الاقتصادي. * أكبر مناورات عسكرية على ساحل البحر الأحمر بمشاركة القوات البرية والجوية والبحرية. * د.فيصل يقدم تنويرًا لقادة الأجهزة الإعلامية حول جولة مشاورات أديس. * الصحفي المصري خالد ميري يكتب من السودان: القاهرة والخرطوم.. كل الأبواب مفتوحة. صحيفة الوطن: المعارضة تتهم أمبيكي بالتواطؤ والحكومة تطالب بالتحقيق إبادة شحنات "سمسم" فاسد في طريقها لأسواق القضارف. اكتمال ترتيبات استقبال المهدي و“الوطني” يجدد ترحيبه. صحيفة الوفاق: بعد مضاربات أستمرت طوال الاسبوع الماضي إنخفاض أسعار الدولار د. فيصل: السودان سيتجاوز الأزمة الاقتصادية بقوة وصلابة الشعب الوطني: تدابير لمواصلة الحوار وإصلاح الأوضاع الاقتصادية ترتيبات بين الجزيرة وتركيا لإنشاء مدينة صناعية سحر البيان غرفة المستوردين: ارتفاع الدولار لمضاربات غير مشروعة مؤتمر صحفي لاتحاد المرأة السودانية اليوم وزير الثقافة يشيد بمنظمات المجتمع المدني ترتيبات بين الجزيرة وتركيا لإنشاء مدينة صناعية وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة يشارك في اجتماع وزراء التجارة الأفارقة الخاص باتفاقية منطقة التجارة الحرة وكالة السودان للأنباء "سونا" د.فيصل: تغلبنا على أزمات أقوى وسنعبر الماثلة الآن مجلس الوزراء يفرد جلسة لمناقشة قضايا المغتربين كبر يخاطب لقاء فعاليات ولاية غرب دارفور عبد المعروف يشهد العروض قبل الختامية للمشروع التدريبي رئيس أركان القوات البحرية يختتم زيارته لتركيا (الأمة) يعلن عودة المهدي في 19 ديسمبر والي وسط دارفور: الولاية تشهد الأمن والاستقرار المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc" الحسن الميرغني يباشر مهامه بعقد لقاءات حول الوضع الاقتصادي إنشاء (14) مدرسة ثانوية جديدة بولاية جنوب كردفان هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر وزير الصحة والتنمية الاجتماعية يبحث مع وفد الجمعية الإيطالية إعادة تأهيل مستشفى الأطفال شبكة هيئة تلفزيون وإذاعة غرب دارفور كبر نعترف بوجود أزمة وضائقة معيشية ورغم ذلك لا نخشي دعاة التغريب كبر الإصلاح له ثمنه وعدم الإصلاح ثمنه مضاعف نائب رئيس الجمهورية يشيد بالأمن والاستقرار بدارفور كبر يبارك لمنتخب نازحي غرب دارفــــور بطولة كأس السلام ويؤكد أن النسخة القادمة ستكون بأهداف جديدة نائب رئيس الجمهورية الدكتور عثمان محمد يوسف كبر يشرف المؤتمر النموزجي للبناء القاعدي محلية الجنينة شعبة الجبل مربع واحد والي الولاية حسين يس حمد المرحلة القادمة مرحلة تنمية وندرك تحديات المرحلة شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض تشارك في اجتماع مديري ادارات الثروة الحيوانيه للولايات المجاورة لدولتي السودان وجنوب السودان بجوبا دكتور الزين سعد ادم مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الأبيض يشيد بمستوي التنسيق الصحي بين الوزارة وجامعة النيل الأبيض الادارة العامة لصحة البيئة والرقابة على الأغذية تقيم مشروع الاصحاح البيئي بمحلية الدويم بولايه النيل الأبيض بالتعاون مع منظمة اليونيسيف *هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور: ·وزير التربية والتوجية ممثل الوالى عبدالله موسى يؤكد اهتمام حكومة الولاية بالاوقاف والوقوف معها حتى تضطلع بدورها تجاه المجتمع ·ختام الورشة التدريبية التي نظمتها مؤسسة ظلال للتدريب والخدمات الإعلامية لاعضاء المجلس التشريعي حول الاقتصاد الكلي وموازنة البرامج والاداء ·معتمد محلية امبرو علي احمد الطاهر يخاطب الملتقى الثاني لجمعية كنقي الخيرية حول تعزيز العودة الطوعية ورتق النسيج الاجتماعي ويشيد بجهود المنظمات في خدمة المجتمع ·معتمد محلية سرف عمرة عبدالله حمدان بلال يعلن عن اهتمام إدارته بقضايا الشباب ودعم برامجهم لأجل الارتقاء بهم. ·منظمة البر والتواصل تقف على الاوضاع العامة للاسر الضعيفة والمتعففة · منظمة صهاري للتنمية بالتعاون مع هيئة البحوث الزراعية بمحلية دار السلام تنظم ورشة (مشروع سبل كسب العيش والتعافي في دارفور)، والتي تهدف لزيادة الانتاج والانتاجية في محصول الفول السوداني والكركدي واللوبيا ·المتحدثون في سمنار مناصرة التخلي عن ظاهرة ختان الإناث وزواج القاصرات يؤكدون الإضرار الصحية والاجتماعية والنفسية للفتيات جراء تلك الظاهرة شبكة الشروق نت مجلس الوزراء: جلسة خاصة لمناقشة قضايا المغتربين "المستوردون": المضاربات غير المشروعة وراء ارتفاع "العملات" "الوطني": السودان تجاوز الأزمة الاقتصادية بقوة وصلابة الشعب "الأمة القومي": اكتمال ترتيبات استقبال المهدي بالثلاثاء نجاة 239 جنديًا إندونيسيًا بعد تعطل طائرة بدارفور شبكة المؤسسة الإعلامية – ولاية شمال كردفان -مولانا أحمد هارون والي شمال كردفان يؤكد أن الحكومة ماضية في مسيرة التنمية تشريعي ولاية شمال كردفان ينظم ورشة موزانة البرامج للعام 2019م ويؤكد وزير الدولة بوزارة المالية أن البرامج تهدف لزيادة الانتاج والانتاجية

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